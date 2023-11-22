شي جين بينغ في اجتماع مع فولودين: الصين وروسيا مستعدتان لتعميق العلاقات الثنائية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في بكين إن الصين وروسيا مستعدتان لبذل جميع الجهود المشتركة لتعميق العلاقات الثنائية.

وأضاف شي جين بينغ أن الجانب الصيني "مستعد لبذل جهود مشتركة مع روسيا للتعميق المستمر للعلاقات الثنائية التي تتميز بحسن الجوار الأبدي والتفاعل الاستراتيجي الشامل والتعاون متبادل المنفعة".

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وأشار رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى أن بكين تعول على "مواصلة تعزيز التعاون بين مجلس الدوما والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من أجل خلق أساس تشريعي متين لتنمية العلاقات الثنائية لصالح شعبي البلدين".

وكان وفد من مجلس الدوما الروسي برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين قد وصل الصين يوم أمس في زيارة رسمية للصين للاجتماع مع قيادة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وعدد من المسؤولين الصينيين.

كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته للمشاركين في الحوار العاشر بين "حزب روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني"، الاثنين الماضي، بأن العلاقات بين روسيا والصين قد بلغت مستوى عاليا وغير مسبوق، فيما يجري تنفيذ مشروعات مشتركة واسعة النطاق في المجالات الاقتصادية ومجالات النقل والطاقة والمجالات الإنسانية وغيرها.

المصدر: نوفوستي