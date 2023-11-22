الخارجية الصينية تدعو إلى ضبط النفس على خلفية إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا

دعت الصين الدول التي تعرب عن قلقها إزاء إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا فضائيا إلى ضبط النفس.

صرحت بذلك الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، حيث تابعت، تعليقا على مخاوف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان من التقنيات التي تم اختبارها لإطلاق الصواريخ الباليستية: "لا يزال الوضع متوترا في شبه الجزيرة الكورية، ويجب على الأطراف المعنية الاحتفاظ بالهدوء وضبط النفس".

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وكما أوضحت ماو نينغ أنه ينبغي حل القضايا المتعلقة بكوريا الديمقراطية سياسيا، مشيرة إلى ضرورة بذل الجهود لاستئناف الحوار بين الكوريتين وتحسين العلاقات بين بيونغ يانغ وسيئول.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد أعلنت عن إطلاق كوريا الشمالية بنجاح قمرا اصطناعيا إلى مداره في 21 نوفمبر الجاري، حيث حدث ذلك قبل الموعد المعلن في الفترة ما بين 22 نوفمبر و1 ديسمبر، فيما أفادت لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة لجمهورية كوريا في 22 نوفمبر أن واشنطن وسيئول وطوكيو تبادلت المعلومات حول الإطلاق، ولكن ليس في الوقت الفعلي.

المصدر: تاس