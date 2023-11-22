جيفري ساكس: الهيمنة الأمريكية في العالم انتهت

صرح الاقتصادي الأمريكي والبروفيسور بجامعة كولومبيا، جيفري ساكس، بأن الهيمنة الأمريكية في معناها السياسي والاقتصادي الواسع لم تعد موجودة.

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وقال ساكس في حديث لوكالة "نوفوستي": "انتهت الهيمنة الأمريكية بالمعنى الاقتصادي والسياسي الواسع. لا تعد الولايات المتحدة اليوم دولة مهيمنة، إلا في مخيلة النخبة السياسية الأمريكية".

وأشار إلى وجود العديد من الدول الكبرى في العالم الحديث وبينها روسيا والصين والهند، الأمر الذي أدى ألى أن الولايات المتحدة لم تعد "الدولة الكبرى الوحيدة في العالم".

واعترف في الوقت ذاته بأن العملة الأمريكية لا تزال تهيمن في النظام المالي الدولي ولا تزال العملة الرئيسية في العالم.

وأضاف: "إذا شاركت في التجارة الدولية بين دولتين خارج الولايات المتحدة فإنها تستخدم الدولارات في الأصل"، مؤكدا أن الدولار لا يزال يحتل المرتبة الرئيسية في أسواق رأس المال والائتمان الدولية.

وأفاد بأنه يتوقع انخفاضا ملحوظا لنطاق استخدام الدولار في ضوء نمو أهمية الدول الأخرى وتطور الرقمنة وإساءة استخدام الولايات المتحدة لدور العملة الوطنية باعتبارها عملة عالمية، بما في ذلك "استخدامها كسلاح" في العقوبات ضد روسيا وإيران وفنزويلا ودول أخرى.

وخلص ساكس إلى أن "هذا يسرع الانتقال من الأنظمة المعتمدة على الدولار"، مشيرا بشكل خاص إلى تخلي روسيا عن الدولار في التجارة مع الصين والبرازيل.

المصدر: نوفوستي