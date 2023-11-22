صحفي أمريكي: زيلينسكي كشف لي عن "لحظة حرجة"

صرح مراسل قناة "Fox News" بنجامين هول بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اشتكى من عدم كفاية المساعدة التي تقدمها واشنطن لكييف.

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وقال هول: "إنه (زيلينسكي) كشف كل شيء. لم يخف شيئا على الإطلاق".

كما تحدث عن قلق زيلينسكي من مستقبل تقديم المساعدات المقبلة لأوكرانيا من جانب الغرب.

وأوضح: "كان يتحدث عن الولايات المتحدة والتمويل غير الكافي من جانب الكونغرس ونقص دعم الأمريكيين المحتمل. كما ذكر أن إسرائيل صرفت حقا انتباه العالم كله عن أوكرانيا، ويرى أن ذلك لحظة حرجة".

والتقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سابقا، مع الرئيس التنفيذي لشركة "Fox Corporation" وصحفيي "Fox News" بنجامين هول وسون جيروم ستاركي.

المصدر: نوفوستي