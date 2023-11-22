قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، إن المدفعية الأوكرانية أطلقت نيرانا "صديقة" على موقع لمسلحي آزوف في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك.

وأضاف في حديث لمراسل "نوفوستي": "في منطقة تشيرفونا ديبروفا، شوهدت نيران "صديقة" من التشكيلات الأوكرانية تجاه مواقع مسلحي آزوف. وتم إطلاق النار على المواقع المذكورة لمدة نصف ساعة من الاتجاه الشمالي الغربي. لا يزال غامضا سبب ذلك، لكن من المستبعد أن يكون بسبب غلطة من موجه المدفع أو فقدان السيطرة، لأن المقاتلين الأوكرانيين كانوا في هذه الإحداثيات لفترة طويلة، وهناك أيضا اتصال سلكي مع القيادة في المواقع المذكورة".

في تقرير وزارة الدفاع الروسية بتاريخ 16 نوفمبر، جاء أن وحدات الجيش الروسي على اتجاه كراسنولمانسكي، صدت بنيران المدفعية والطيران هجوما شنته مجموعات اقتحام هجومية من لواء "آزوف" في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك. وتم توجيه ضربات نارية كثيفة ضد تجمعات لقوات العدو ومعداته العسكرية في منطقة المركز السكني تروسكويه بجمهورية دونيتسك وغابات سيريبريانسكي.

وقبل ذلك، في 13 نوفمبر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "وسط" بالجيش الروسي صدت بنيران المدفعية والطيران، أربع هجمات شنتها مجموعات اقتحام أوكرانية في منطقتي تشيرفونا ديبروفا وكريمينايا بجمهورية لوغانسك.

المصدر: نوفوستي