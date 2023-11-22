بيسكوف يعلق على حياة "خائن" لم تكتشف الصحافة وفاته في أمريكا إلا بعد شهرين

اعتبر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الطيار السوفيتي فيكتور بيلينكو الذي اختطف مقاتلة سوفيتية إلى اليابان عام 1976 وكشف أمس عن وفاته "لم يستطع أن يعيش حياة سعيدة".

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وقال بيسكوف في حديث لوكالة "تاس": "من غير المرجح أنه كان يعيش حياة سعيدة. لا يمكن للخائن أن يعيش حياة سعيدة أبدا. إنه دائما مأساة كبيرة أن يصبح شخص خائنا".

وأفادت صحيفة "The New York Times"، أمس أن فيكتور بيلينكو توفي في 24 سبتمبر الماضي في دار لرعاية المسنين في ولاية إلينوي الأمريكية عن عمر يناهز 76 عاما.

ووصل الملازم أول فيكتور بيلينكو على متن مقاتلة "ميغ-25بي" المختطفة في 6 سبتمبر 1976 إلى اليابان وهبط في المطار بجزيرة هوكايدو، مما جعل هذه المقاتلة السرية ملكا لأجهزة المخابرات الأمريكية. وعلى الرغم من إعادة المقاتلة إلى الاتحاد السوفيتي، تمكن الأمريكيون من التعرف تماما على تصميمها وأجهزتها. أما الطيار فحصل على الجنسية الأمريكية عام 1980 وغير اسمه عائلته إلى شميدت. وقد عمل في الولايات المتحدة كمستشار لمصنعي الطائرات والوكالات الفيدرالية.

يذكر أن مقاتلة "ميغ – 25" الاعتراضية تميّزت وقتها بمواصفات تقنية ممتازة وسرعة قياسية تصل 3000 كيلومتر. وكان بمقدورها أن تحلّق على ارتفاع 30 كيلومترا إلى مسافة 800 كيلومتر ولم يكن آنذاك مثيل لها في أي جيش أجنبي.

ومن سلبياتها الاستهلاك الكبير للوقود بمقدار 10 لترات لكيلومتر واحد، ما يحد من مدى تتحليها ( نحو 800 كيلومتر).

وبدأ إنتاجها في مطلع السبعينيات وما زالت المقاتلة تنتج لغاية عام 1982، واستخدمت لاعتراض طائرات العدو في مصلحة الدفاع الجوي، بما في ذلك في الحرب الفيتنامية. وبلغ عددها في سلاح الجو السوفيتي نحو 1100 طائرة. وبدأت مقاتلة "ميغ – 25" بعد حادث هروب الطيار بيلينكو إلى الغرب تُصدر إلى بلدان أخرى، وكانت لدى سلاح الجو الهندي 8 مقاتلات من هذا النوع.



المصدر: تاس