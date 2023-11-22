بيسكوف: اجتماع بوتين-مودي قد يعقد عام 2024

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنه لن يكون لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الوقت الكافي لعقد اجتماعهما التقليدي في العام الجاري.

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وقال بيسكوف في حديث لوكالة "تاس": "لن يحدث ذلك حتى نهاية العام الجاري بالتأكيد. لم يكن لديهما الوقت، ولا توجد هناك إمكانية لمزامنة الجداول الزمنية لهما. لكن يتم بحث هذا الاحتمال في العام المقبل".

ووفقا لبيان الشراكة الاستراتيجية لعام 2000، يعقد زعيما روسيا والهند اجتماعات سنويا، ولكن في عام 2020 لم يكن من الممكن عقد هذه القمة التقليدية بسبب جائحة فيروس كورونا. وفي ديسمبر 2021 قام بوتين بزيارة إلى نيودلهي. وفي سبتمبر عام 2022 عقد بوتين ومودي اجتماعا منفصلا خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، كما أجريا محادثة هاتفية متعمقة في نهاية عام 2022. وفي العام الجاري أجرى بوتين ومودي مكالمتين هاتفيتين – يونيو وأغسطس الماضيين.

المصدر: تاس