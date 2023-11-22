واشنطن: منصة "بينانس" للعملات الرقمية كانت تسمح بالتعاملات مع إيران وسوريا

أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند أن منصة "بينانس" لتداول العملات الرقمية كانت تسمح بالتعاملات مع إيران وسوريا، وكذلك القرم الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

وقال غارلاند خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "بينانس كانت تضمن تعاملات بين الولايات المتحدة ومستخدمين من إيران بقيمة نحو 900 مليون دولار، وكذلك ساعدت في التعاملات بملايين الدولارات بين الولايات المتحدة ومستخدمين في سوريا".

وأضاف أن التعاملات جرت كذلك مع القرم والمناطق الروسية الجديدة، التي تعتبرها واشنطن جزءا من أوكرانيا.

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وأشار المدعي العام إلى أن العاملين في "بينانس" كانوا على علم بأن الإجراءات التي اتبعتها المنصة لمحاربة تبييض الأموال "لم تكن مناسبة"، الأمر الذي كان من شأنه "جذب المجرمين إلى المنصة".

ويأتي ذلك على خلفية فرض الولايات المتحدة غرامة قدرها 4.3 مليار دولار على منصة "بينانس" لانتهاكها قواعد التعاملات المصرفية.

وقد اعترفت المنصة بارتكاب المخالفات، وأعلن مديرها العام تشانغ بينغ تشاو استقالته من منصبه.

المصدر: تاس