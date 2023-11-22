 
مباشر
عاجل
الحكومة الإسرائيلية تصادق رسميا على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادلا محدودا للأسرى

واشنطن: منصة "بينانس" للعملات الرقمية كانت تسمح بالتعاملات مع إيران وسوريا

أخبار العالم

واشنطن: منصة
Globallookpress Omar Marques/Keystone Press Agency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wgnk

أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند أن منصة "بينانس" لتداول العملات الرقمية كانت تسمح بالتعاملات مع إيران وسوريا، وكذلك القرم الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

وقال غارلاند خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "بينانس كانت تضمن تعاملات بين الولايات المتحدة ومستخدمين من إيران بقيمة نحو 900 مليون دولار، وكذلك ساعدت في التعاملات بملايين الدولارات بين الولايات المتحدة ومستخدمين في سوريا".

وأضاف أن التعاملات جرت كذلك مع القرم والمناطق الروسية الجديدة، التي تعتبرها واشنطن جزءا من أوكرانيا.

إقرأ المزيد
"بينانس" للعملات المشفرة تبيع أنشطتها في روسيا

وأشار المدعي العام إلى أن العاملين في "بينانس" كانوا على علم بأن الإجراءات التي اتبعتها المنصة لمحاربة تبييض الأموال "لم تكن مناسبة"، الأمر الذي كان من شأنه "جذب المجرمين إلى المنصة".

ويأتي ذلك على خلفية فرض الولايات المتحدة غرامة قدرها 4.3 مليار دولار على منصة "بينانس" لانتهاكها قواعد التعاملات المصرفية.

وقد اعترفت المنصة بارتكاب المخالفات، وأعلن مديرها العام تشانغ بينغ تشاو استقالته من منصبه.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا