منظمة شنغهاي للتعاون تبحث مع الأمم المتحدة قضايا التعاون مع طالبان

بحثت المؤسسة الإقليمية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، قضايا العلاقات المتبادلة مع حركة طالبان.

ووفقا للمكتب الصحفي في المؤسسة الإقليمية لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، ناقش مدير اللجنة لهذه المؤسسة روسلان ميرزاييف مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا، قضايا التعاون الثنائي.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان للمكتب الصحفي: "خلال الاجتماع، أثارت السيدة أوتونباييفا قضايا العلاقات مع حكومة الأمر الواقع التابعة لطالبان، والوضع الإنساني في أفغانستان، فضلا عن وضع المرأة في أفغانستان".

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول المشاكل الأمنية، بما في ذلك الوضع مع المسلحين والإرهابيين الأجانب في أفغانستان، وكذلك حول قضايا المواطنين الأفغان الذين يعبرون حدود دول منظمة شنغهاي للتعاون.

المصدر: نوفوستي