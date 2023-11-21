 
مباشر

منظمة شنغهاي للتعاون تبحث مع الأمم المتحدة قضايا التعاون مع طالبان

أخبار العالم

منظمة شنغهاي للتعاون تبحث مع الأمم المتحدة قضايا التعاون مع طالبان
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wgi1

بحثت المؤسسة الإقليمية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، قضايا العلاقات المتبادلة مع حركة طالبان.

ووفقا للمكتب الصحفي في المؤسسة الإقليمية لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، ناقش مدير اللجنة لهذه المؤسسة روسلان ميرزاييف مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا، قضايا التعاون الثنائي.

إقرأ المزيد
لم نعطه تأشيرة.. الخارجية الألمانية تدين خطاب ممثل طالبان في كولونيا
لم نعطه تأشيرة.. الخارجية الألمانية تدين خطاب ممثل طالبان في كولونيا

وجاء في بيان للمكتب الصحفي: "خلال الاجتماع، أثارت السيدة أوتونباييفا قضايا العلاقات مع حكومة الأمر الواقع التابعة لطالبان، والوضع الإنساني في أفغانستان، فضلا عن وضع المرأة في أفغانستان".

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول المشاكل الأمنية، بما في ذلك الوضع مع المسلحين والإرهابيين الأجانب في أفغانستان، وكذلك حول قضايا المواطنين الأفغان الذين يعبرون حدود دول منظمة شنغهاي للتعاون.

المصدر: نوفوستي

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا