الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة 4 بإطلاق نار في متجر بولاية أوهايو (صور + فيديو)
قتل شخص على الأقل وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في متجر وول مارت بولاية أوهايو الأمريكية، مساء يوم الاثنين.
وقالت الشرطة في بيفركريك بولاية أوهايو، في بيان إن رجلا دخل إلى وول مارت حوالي الساعة 8:35 مساء، وبدأ إطلاق النار مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، وتم نقل الضحايا إلى مستشفيات المنطقة وحالتهم غير معروفة حتى اللحظة".
UPDATE: There is no active threat. A male walked into the Walmart in Beavercreek around 8:35 p.m. Monday and began firing a gun, injuring four people. The victims were transported to area hospitals and their conditions are unknown at this time.— Beavercreek PD (@beavercreekohpd) November 21, 2023
وأضاف البيان: "لقي شخص خامس، وهو مطلق النار، حتفه متأثرا بجراحه التي أطلقها على نفسه على ما يبدو، ولم يتم إطلاق أي أعيرة نارية من قبل أي من ضباط الشرطة".
وأفاد بأنه تم "تطهير وتأمين المبنى بالكامل"، مؤكد أنه "يوجد تهديد نشط في الوقت الحالي".
🚨#BREAKING: Gunman opens fire on shoppers inside a Walmart Multiple people have been shot— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 21, 2023
⁰📌#Beavercreek | #Ohio
Currently, multiple law enforcement and emergency crews are on the scene after male suspect with a rifle entered inside Walmart store in Beavercreek, Ohio, and… pic.twitter.com/TOhn9GXhtO
وقال متحدث باسم وول مارت في بيان: "إننا نشعر بالحزن الشديد لما حدث في متجرنا في بيفركريك بولاية أوهايو. لا يزال الوضع يتطور، ونحن نعمل بشكل وثيق مع المحققين في مكان الحادث".
🚨Gunman opens fire on shoppers inside a Walmart atleast 3 people have been shot, Beavercreek, Ohio pic.twitter.com/3OaV9B1Wfw— Sociat USA 🇺🇸 (@SociatUSA) November 21, 2023
UPDATE: A still very active scene outside the WalMart in Beavercreek. Here’s a different angle. @dayton247nowpic.twitter.com/8DErx2WC8M— Elyse Coulter (@Elyse247Now) November 21, 2023
المصدر: RT