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الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة 4 بإطلاق نار في متجر بولاية أوهايو (صور + فيديو)

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الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة 4 بإطلاق نار في متجر بولاية أوهايو (صور + فيديو)
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قتل شخص على الأقل وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في متجر وول مارت بولاية أوهايو الأمريكية، مساء يوم الاثنين.

وقالت الشرطة في بيفركريك بولاية أوهايو، في بيان إن رجلا دخل إلى وول مارت حوالي الساعة 8:35 مساء، وبدأ إطلاق النار مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، وتم نقل الضحايا إلى مستشفيات المنطقة وحالتهم غير معروفة حتى اللحظة".

وأضاف البيان: "لقي شخص خامس، وهو مطلق النار، حتفه متأثرا بجراحه التي أطلقها على نفسه على ما يبدو، ولم يتم إطلاق أي أعيرة نارية من قبل أي من ضباط الشرطة".

وأفاد بأنه تم "تطهير وتأمين المبنى بالكامل"، مؤكد أنه "يوجد تهديد نشط في الوقت الحالي".

وقال متحدث باسم وول مارت في بيان: "إننا نشعر بالحزن الشديد لما حدث في متجرنا في بيفركريك بولاية أوهايو. لا يزال الوضع يتطور، ونحن نعمل بشكل وثيق مع المحققين في مكان الحادث".

المصدر: RT

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