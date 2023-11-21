الخارجية الروسية: فرض قيود على الروس في البنوك الإسرائيلية تمييز

وصف مدير دائرة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي القيود التي فرضتها البنوك الإسرائيلية على الروس، حتى أولئك الذين يحملون جواز سفر إسرائيليا، بأنها تمييز.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال بيريتشيفسكي: "يجب توجيه هذا السؤال إلى السلطات الإسرائيلية، لكن كل القيود على أساس الجنسية تعتبر تمييزا غير مقبول على الإطلاق".

وأفادت وسائل إعلام، سابقا بأن البنوك الإسرائيلية بدأت في 13 نوفمبر الجاري في الحد من المعاملات على حسابات الأوراق المالية للروس، حتى في حال وجود جوازات سفر إسرائيلية لديهم.

المصدر: نوفوستي