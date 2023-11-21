جنرال أوروبي يشكك في قدرة الاتحاد الأوروبي على إنتاج مليون قذيفة لكييف بحلول الربيع القادم

أعلن رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال روبرت بريغر أن الاتحاد يتوقع إنتاج مليون قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم لأوكرانيا بحلول الربيع المقبل، لكنها قد لا تصل إلى الهدف.

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ونقل موقع "Defense One" عن بريغر في منتدى الأمن الدولي في مدينة هاليفاكس الكندية قوله: "طموحنا هو إنتاج مليون قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم بحلول ربيع العام المقبل... ربما لن نتمكن من تحقيق هذا الهدف بشكل كامل".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي زاد إنتاج الأسلحة لكييف ولتلبية احتياجاتها الخاصة بسرعة. كما اعترف باستقرار الوضع في روسيا، بالرغم من محاولة الغرب تنظيم تمرد في يونيو الماضي وممارسة ضغط العقوبات.

وأضاف: "لدى روسيا قدرة هائلة على زيادة طاقتها الإنتاجية، هذا ما أثبتته خلال الحرب العالمية الثانية. إنه اقتصاد كبير".

المصدر: تاس