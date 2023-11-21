فولودين يترأس وفدا لمجلس الدوما في زيارة رسمية للصين (فيديو)
Globallookpress Russian State Duma Press Service
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ترأس رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين وفدا برلمانيا في زيارة رسمية للصين للاجتماع مع قيادة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وعدد من المسؤولين في الجمهورية.
وبحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الدوما، فإن الزيارة ستستمر من 12 إلى 23 نوفمبر، حيث من المقرر عقد اجتماعات ثنائية مع قيادة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومع مسؤولين آخرين، ومن المتوقع أن تتناول الاجتماعات قضايا تطوير التعاون البرلماني بين روسيا والصين، فضلا عن تعزيز التفاعل بين البلدين في مختلف المجالات: الاقتصاد والأمن والتجارة والتعليم والعلوم وغيرها.
المصدر: تاس