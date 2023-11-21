"لجنة اتصال غزة" تزور موسكو ولندن وباريس وواشنطن

أفادت وكالة Anadolu Ajans، بأن مجموعة الاتصال الخاصة بالوضع في غزة ستزور في الأيام المقبلة، عواصم روسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ويضم الوفد وزراء خارجية مصر وإندونيسيا والأردن ونيجيريا وفلسطين والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

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ويشار إلى أن الوفد أجرى يوم أمس، مفاوضات في الصين، ومن المقرر أن يزور موسكو اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لم يتمكن من المشاركة في الاتصالات في الصين، كما لن يحضر المفاوضات في روسيا الاتحادية لأنه سيرافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته للجزائر.

ومن المتوقع أن تزور مجموعة الاتصال، لندن وباريس يوم الأربعاء، حيث سيستقبلهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيشارك فيدان بالفعل في هذه الاتصالات. ومن المقرر أن يسافر الوفد لاحقا إلى الولايات المتحدة، لكن لم يتم بعد الإعلان عن موعد الزيارة.

وجرى تشكيل مجموعة الاتصال المذكورة، وفقا للقرار الذي تم اتخاذه في القمة المشتركة بين منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية التي عقدت في الرياض.

ويخطط الوفد المذكور للاجتماع بممثلي دول مجلس الأمن الدولي "التي لها تأثير على إسرائيل" من أجل ضمان وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى قطاع غزة.

المصدر: تاس