ماذا تقول كلماتها؟.. قناة عبرية تسارع لحذف أغنية رددها أطفال إسرائيليون في يوم الطفل العالمي (فيديو)

نشرت قناة "كان" الإسرائيلية أغنية بمناسبة يوم الطفل العالمي، يقوم أطفال بغنائها، وتطالب كلماتها بتدمير قطاع غزة والقضاء على سكانه.

وظهر أطفال تراوحت أعمارهم بين 6 - 12 عاما، في الأغنية التي حذفت لاحقا، وهم يرددون أغنية بعنوان "أغنية الصداقة 2023".

وورد في بعض كلمات الأغنية التالي: "مساء خريف على سواحل غزة

المقاتلات تقصف، دمار، دمار

قوات الدفاع الإسرائيلية تعبر الحدود

اقضوا على حاملي الصليب المعكوف

لن يبقى هناك أي شيء في عام آخر

سنعود إلى منازلنا آمنين

سنقضي عليهم خلال عام كامل

ثم سنحرث حقولنا

وسنذكرهم جميعا".

في الكيان الصهيوني هكذا يحتفلون ب #اليوم_العالمي_للطفل، هذه أغنية نشرتها قناة كان العبرية اليوم ثم حذفتها..



يعلمون أطفالهم كيف يقتلون أطفال العرب والمسلمين.. فهل نتعلم الدرس؟! pic.twitter.com/uDRyI5Y1rJ — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) November 20, 2023

المصدر: RT