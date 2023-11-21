زاخاروفا: مقال بايدن في "واشنطن بوست" يظهر تناقضات السياسة الخارجية الأمريكية

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على مقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في صحيفة "واشنطن بوست"، قائلة إنه يظهر التناقض بين التقييمات المعلنة وتوجهات الإدارة الأمريكية.

وكتبت زاخاروفا في مقال لصحيفة "إزفستيا" أن رئيس الإدارة الأمريكية يعتبر أن سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا والشرق الأوسط تؤدي إلى تقدم وتعزيز أمن الولايات المتحدة.

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وأضافت: "مقال جوزيف بايدن يوم السبت في صحيفة "واشنطن بوست" حول الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط تشير إلى ثلاثة أشياء. أولا، من الواضح أن هذه إحدى الخطوات الأولى قبل بدء الحملة الانتخابية الأمريكية".

وأشارت إلى أنها "ستبدو سيئة، وسخيفة، وهمجية، وبكلمة واحدة قبيحة".

وتابعت: "ثانيا، يبدأ بايدن هذه الخطوة الانتخابية بفشل تاريخي. ووفقا لاستطلاعات الرأي، وصلت معدلات تأييد الرئيس الأمريكي الحالي إلى مستوى قياسي منخفض، حيث أن أكثر من نصف الأمريكيين لا يثقون برئيسهم ولا يوافقون على سياساته".

ونوهت بأن المقال يظهر التناقض بين التقييمات المعلنة وتوجهات الإدارة الأمريكية.

وأكدت أن هناك الكثير من الأشياء الغريبة والمتناقضة في هذا المقال. لكن أكثرها يبدو لسبب ما، كاتب المقال، الذي وقعه رئيس الولايات المتحدة، تحدث عن الأمر بتوجه مجموعتين من حاملات الطائرات إلى منطقة الصراع، وأود أن أسأل متى في التاريخ، جلبت مجموعات حاملات الجيش الأمريكي الضخم الاستقرار وساهمت في وقف إطلاق النار؟.

وفي وقت سابق، كتب بايدن في مقالة لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الصراعات حول أوكرانيا وإسرائيل ستتحول إلى تقدم للولايات المتحدة.

من جانبه انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، مقالة الرئيس الأمريكي، وقال إن تصريحات بايدن بأن المآسي الكبرى يمكن أن تؤدي إلى التقدم هي جوهر العقيدة الأمنية الأمريكية.

المصدر: تاس