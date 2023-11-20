مشاورات روسية تركية في موسكو حول القضايا الإقليمية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء الثلاثاء، أن مشاورات سياسية بين تركيا وروسيا ستعقد في موسكو اليوم على مستوى نواب وزيري خارجية البلدين.

وقالت الخارجية في بيان: "ستجرى مشاورات سياسية بين روسيا وتركيا حول القضايا الثنائية والإقليمية في موسكو يوم الثلاثاء".

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وأشارت إلى أن نائب وزير الخارجية، بوراك أكجابار، سيرأس الوفد التركي، ومن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين وألكسندر غروشكو.

ومن المخطط اليوم الثلاثاء عقد اجتماع في موسكو، بين وزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد من وزراء خارجية بلدان جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

كما سيعقد قادة دول "بريكس" اجتماعا استثنائيا عبر الفيديو اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في قطاع غزة. وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في الاجتماع.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ46، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

المصدر: نوفوستي