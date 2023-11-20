رئيسة "الصليب الأحمر" تدعو من قطر لإغاثة الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة

التقت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، يوم الاثنين، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في قطر.

ودعت سبولياريتش خلال اللقاء إلى حماية جميع ضحايا النزاع والإفراج الفوري عن الأسرى.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف في بيان، إن سبولياريك زارت قطر يوم الاثنين للفت الانتباه إلى القضايا الإنسانية المتعلقة بالحرب في قطاع غزة.

وأشارت المنظمة إلى أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواصل الدعوة إلى توفير الحماية العاجلة لضحايا النزاع وإغاثة الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة"، مؤكدة أنها "تدعو بقوة إلى إطلاق سراح الرهائن فورا".

وشددت اللجنة على السماح لموظفيها "بزيارة الرهائن للوقوف على حالتهم، وتزويدهم بالأدوية، وأن تتاح للرهائن فرصة التواصل مع عائلاتهم".

وأكد المقر الرئيسي في جنيف أنه "من الضروري التوصل إلى اتفاقات تسمح للجنة الدولية بتنفيذ هذا العمل بأمان"، موضحا أن اللجنة ليس لديها معلومات عن مكان وجود الرهائن.

وذكّرت المنظمة بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر "لا تشارك في المفاوضات التي تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن"، وأكدت أنها على استعداد للمساعدة في إنقاذهم إذا تم التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع.

المصدر: تاس