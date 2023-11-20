كيربي: من الغباء التخلي عن ابتكارات "سبيس إكس" بسبب تصريحات ماسك "المعادية للسامية"

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنه ليس على علم بخطط التخلي المحتمل عن تقنيات "سبيس إكس" بعد تصريحات مالك الشركة إيلون ماسك "المعادية للسامية".

وقال كيربي ردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن تخطط للتخلي عن تقنيات "سبيس إكس" أو استبدالها بعد تصريحات ماسك: "لست على علم بأي محاولات للقيام بذلك"، مذكرا بأن البيت الأبيض يعتبر تصريح ماسك غير مناسب.

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وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه "سيكون من الغباء رفض الحلول المبتكرة من القطاع الخاص".

واتهم الإعلام الإسرائيلي، ماسك، بالترويج لمعاداة السامية بعد موافقته على منشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه أن "اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلا: "لقد قلت الحقيقة".

كما قررت شركة والت ديزني، وشركتا IBM وApple تعليق إعلاناتهما على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد تصريحات مالكها إيلون ماسك بشأن اليهود.

ومن جهته، ماسك، نفى اتهامات بعض وسائل الإعلام بأنه معاد للسامية ووصفها بأنها كاذبة.

المصدر: نوفوستي