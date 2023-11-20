أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعون بايدن إلى ضمان إمداد غزة بالمساعدات

توجهت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي برسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن يوم الاثنين يدعوونه إلى المساعدة في ضمان استمرار إمدادات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، تيم كين، أحد الموقعين على الرسالة، إن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ، حثوا بايدن على "العمل مع إسرائيل وشركاء الولايات المتحدة الدوليين لتنفيذ خطة لحماية المدنيين في غزة".

كما دعا الموقعون على الرسالة الرئيس الأمريكي إلى "ضمان إمدادات مستدامة من المساعدات الإنسانية وتحقيق هدف إنهاء تهديد حماس على المدى الطويل".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة حقوق الإنسان الأمريكية "مركز الحقوق الدستورية" رفعت دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهمة إياه بالتواطؤ على الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة "إن بي سي" أن شعبية بايدن تدنت إلى أدنى مستوياتها جراء الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وموقف واشنطن من هذه القضية، مبينة أنه يحظى الآن بدعم 40% فقط ممن شملهم الاستطلاع.

المصدر: نوفوستي