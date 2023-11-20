الخارجية الأمريكية: مقتل 6 أمريكيين منذ 7 أكتوبر 5 منهم جنود في الجيش الإسرائيلي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن 6 أمريكيين على الأقل قتلوا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الأمريكيين الذين قتلوا هم خمسة من الجنود في الجيش الإسرائيلي قتل أربعة منهم في غزة، وواحد في شمال إسرائيل، وفرد في شرطة الحدود الإسرائيلية.

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وصرح خلال مؤتمر صحفي بأن ما يزيد قليلا على 1200 من الأمريكيين وحاملي الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم ما زالوا في غزة.

وذكر ماثيو ميلر بأن نحو 800 من الأمريكيين وحاملي الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم غادروا غزة عبر معبر رفح إلى مصر وبقي ما يزيد قليلا على 1200.

وفي اليوم الـ45 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وخلفت الحرب المدمرة على غزة أكثر من 13 ألف قتيل بينهم 5600 طفل وأكثر من 3 آلاف امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين بجروح، إلى جانب مقتل 388 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

المصدر: "رويترز"