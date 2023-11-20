الخارجية الإسرائيلية: الولايات المتحدة وأوروبا تدعمان العملية الإسرائيلية في غزة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليؤور بن دور، أن الولايات المتحدة وأوروبا تدعمان العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال ليؤور بن دور ردا على سؤال حول احتمال انخفاض الدعم لإسرائيل من حلفائها بسبب ارتفاع عدد الضحايا بين السكان المدنيين في غزة: "الدعم الأوروبي والأمريكي لم يضعف، خاصة على مستوى الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية، فهم ما زالوا يدعمون حرب إسرائيل على الإرهاب ويدعموننا في إعادة الأطفال والنساء المختطفين".

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وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة يوم الاثنين، أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغ أكثر من 13300 قتيلا، محملا إسرائيل والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة لتردي الأوضاع.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق أن الصمت العالمي يعطي إسرائيل الدعم الكامل والتحفيز لمواصلة جرائمها ولارتكاب مزيد من الفظائع.

وأضاف أن "الدول الغربية مدينة لإسرائيل، لذلك هي تبذل جهودها من أجل إيجاد التبريرات لإسرائيل، ولإيجاد الحجج والمبررات، وللدفاع عن مجازرها".

المصدر: RT