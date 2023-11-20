ريشي سوناك: الأوضاع في غزة مأساوية وتزداد سوءا

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلال كلمته بالقمة الدولية لأمن الغذاء المقامة في لندن، أن الأوضاع في غزة مأساوية وتزداد سوءا، داعيا إلى إنهاء معاناة المدنيين في القطاع.

وقال سوناك: "الوضع مأساوي حقا ويزداد سوءا.. الأوضاع في قطاع غزة تسوء وهناك حاجة إلى دخول المساعدات الإنسانية".

وأوضح أن بلاده "تضغط من أجل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، ومضاعفتها وإيصال الغذاء والوقود والدواء".

واعتصم نشطاء من منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين، التي تطالب بوقف إطلاق النار، من أجل توصيل الغذاء والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، في مكان انعقاد المؤتمر في لانكستر هاوس.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة المعونة الطبية للفلسطينيين ميلاني وارد: "من الجيد أنهم يتحدثون عن معالجة مسألة أمن الغذاء في العالم.. لكن إذا كانوا سيفعلون ذلك على محمل الجد، فلا يمكنهم تجاهل الوضع في غزة، حيث يواجه 2.2 مليون شخص خطر المجاعة".

وأضافت: "بسبب الحصار المفروض على غزة، فإن كمية المساعدات التي تم الحصول عليها في الشهر الماضي لا تكفي إلا لمدة يومين عاديين".

ودخلت الحرب على غزة يومها الخامس والأربعين، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة. فيما أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن عدد الضحايا بلغ أكثر من 13300 قتيلا، محملا إسرائيل والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة لتردي الأوضاع.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT