بوتين يهنئ الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي بفوزه في الانتخابات

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن موسكو تأمل بمواصلة تطوير الشراكة والحوار البناء مع بوينس آيرس.

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وجاء في برقية تهنئة صدرت عن بوتين ونشرت في موقع الكرملين، اليوم الاثنين: "تفضلوا بقبول التهاني بمناسبة انتخابكم لرئاسة الجمهورية. تعتمد العلاقات الروسية الأرجنتينية على تقاليد جيدة للصداقة والاحترام المتبادل. ونتطلع إلى مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية مع بوينس آيرس في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الحوار البناء بشأن القضايا الدولية الراهنة".

كما تمنى بوتين لميلي النجاح في مثل هذا النشاط المسؤول على رأس الدولة، فضلا عن الصحة والرخاء.

وفاز السياسي اليميني المتطرف خافيير ميلي، أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين. وسيتولى ميلي منصبه في 10 ديسمبر القادم. حيث يعتزم إلغاء البنك المركزي وتنفيذ الدولرة والخصخصة على نطاق واسع في البلاد.

المصدر: نوفوستي