رئيسي يبعث رسالة إلى رؤساء 50 دولة يطالب فيها بالضغط على إسرائيل

بعث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رسالة إلى 50 دولة يطالب فيها "بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها على غزة".

وطالب الرئيس الإيراني في رسالته التي بعثها إلى رؤساء 50 دولة حول العالم بما فيها روسيا والصين وتركيا والأردن، "الدول المستقلة والحرة بالضغط سياسيا واقتصاديا على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه على الشعب في غزة".

وأشار في هذه الرسالة إلى "الأعمال الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني باستشهاد أكثر من 14 ألف شخص وتدمير البنية التحتية في غزة على مدار الأربعين يوما الماضية"، مؤكدا "نهج بعض الحكومات الغربية في تطبيق المعايير المزدوجة والتجاهل المتعمد لمبادئ الإنسانية والأخلاق والحقوق".

ولفت إلى أن "هو متوقع من الدول المحبة للحرية والمستقلة، وخاصة الدول الإسلامية، الضغط على الكيان الصهيوني في المجالين الدبلوماسي والاقتصادي لوقف جرائم هذا الكيان في قتل المدنيين وإنهاء الحصار على غزة"، مضيفا: "اليوم هو يوم الاختبار الإلهي والإنساني لجميع الحكومات".

المصدر: RT