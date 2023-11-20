إقلاع مقاتلات بسبب ظهور جسم طائر مجهول في سماء الهند

أفادت وكالة "ANI" بأن القيادة الشرقية للقوات الجوية الهندية أرسلت مقاتلات من طراز "رافال"، أمس الأحد، للكشف عن جسم طائر مجهول شوهد في سماء عاصمة ولاية مانيبور مدينة إمفال.

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ونقلت الوكالة عن مصادر في القيادة العسكرية قولها: "تم اكتشاف الجسم الطائر المجهول بصريا بواسطة أنظمة مراقبة الحركة الجوية لمطار إمفال والدفاع الجوي الهندي. أقلعت مقاتلتان من طراز "رافال" للكشف عن الجسم الغريب. وأثناء رحلتهما على ارتفاعات منخفضة، لم يتم اكتشاف أي جسم طائر مجهول".

وتم التقاط رحلة جسم طائر مجهول بالفيديو.

من جانبه قال أحد مديري المطار للصحفيين، إن "الجسم الكبير إلى حد ما" كان يطير في سماء المدينة لأكثر من ساعة. وبسبب ظهوره تم تأخير جميع الرحلات الجوية في مطار إمفال لعدة ساعات. وكانت 3 طائرات مع ركابها تقف على المدرج لأكثر من 3 ساعات، كما تم تحويل رحلتين قادمتين إلى مدينة كلكتا.

المصدر: تاس