 
مباشر

انتشال جثة أحد أفراد طاقم سفينة شحن تركية بعد غرقها في البحر الأسود

أخبار العالم

انتشال جثة أحد أفراد طاقم سفينة شحن تركية بعد غرقها في البحر الأسود
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wg7d

أعلنت السلطات التركية، الاثنين العثور على جثة أحد البحارة من أفراد طاقم سفينة شحن غرقت قبالة ساحل البلاد في البحر الأسود، جراء عاصفة شديدة أمس الأحد.

وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في وقت سابق أن السفينة التي على متنها طاقم من 12 فردا، غرقت بعد اصطدامها بحاجز أمواج، وأن السلطات لم تتمكن من الاتصال بالطاقم.

وكان مكتب حاكم إقليم زونجولداق قد قال في وقت سابق، إن قبطان سفينة الشحن "كافكامتلر" التي ترفع العلم التركي، أبلغ صباح الأحد بأن السفينة "تنجرف نحو حاجز أمواج قبالة منطقة إيريجلي"، بالإقليم الواقع في شمال غرب تركيا.

وقالت السلطات إن الأحوال الجوية السيئة حالت دون إجراء الطائرات والسفن عمليات بحث، موضحة أن أنشطة البحث والإنقاذ ستبدأ على الفور عندما تتحسن الظروف الجوية.

إقرأ المزيد
عاصفة عاتية تشطر سفينة إلى نصفين قرب ميناء تركي (فيديو)
عاصفة عاتية تشطر سفينة إلى نصفين قرب ميناء تركي (فيديو)

وحسب السلطات، فقد كانت السفينة متجهة من ميناء تمريوك الروسي إلى ميناء على آغا في مقاطعة إزمير التركية، وكانت تحمل 1542 طنا من الفيروسيليكون.

وأعلنت لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ النريكة AFAD، في وقت سابق، أن ثلاث سفن معرضة للخطر بسبب الظروف الجوية القاسية، وأنه تم إنقاذ إجمالي 25 من أفراد طاقم سفينتين إحداهما ناقلة البضائع السائبة "بالادا"، التي جنحت وانشطرت إلى نصفين بسبب العاصفة بالقرب من ميناء إيريجلي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا