انتشال جثة أحد أفراد طاقم سفينة شحن تركية بعد غرقها في البحر الأسود

أعلنت السلطات التركية، الاثنين العثور على جثة أحد البحارة من أفراد طاقم سفينة شحن غرقت قبالة ساحل البلاد في البحر الأسود، جراء عاصفة شديدة أمس الأحد.

وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في وقت سابق أن السفينة التي على متنها طاقم من 12 فردا، غرقت بعد اصطدامها بحاجز أمواج، وأن السلطات لم تتمكن من الاتصال بالطاقم.

وكان مكتب حاكم إقليم زونجولداق قد قال في وقت سابق، إن قبطان سفينة الشحن "كافكامتلر" التي ترفع العلم التركي، أبلغ صباح الأحد بأن السفينة "تنجرف نحو حاجز أمواج قبالة منطقة إيريجلي"، بالإقليم الواقع في شمال غرب تركيا.

Still no news regarding 12 Crew of MV Kafkametler which has lost yesterday during tough hurricane at the Southern West Black Sea. pic.twitter.com/5xzKPywHaI — FocuSea TV (@focuseatv) November 20, 2023

وقالت السلطات إن الأحوال الجوية السيئة حالت دون إجراء الطائرات والسفن عمليات بحث، موضحة أن أنشطة البحث والإنقاذ ستبدأ على الفور عندما تتحسن الظروف الجوية.

There is no news from the Turkish-flagged ship named KAFKAMETLER in Zonguldak Ereğli. The ship's captain had asked for help at the coast of Ereğli. No attempts to contact the ship has not yielded any result yet. Authorities are working to contact the crew of the ship.



The ship… pic.twitter.com/ByhsJKzpXn — JournoTurk (@journoturk) November 19, 2023

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وحسب السلطات، فقد كانت السفينة متجهة من ميناء تمريوك الروسي إلى ميناء على آغا في مقاطعة إزمير التركية، وكانت تحمل 1542 طنا من الفيروسيليكون.

وأعلنت لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ النريكة AFAD، في وقت سابق، أن ثلاث سفن معرضة للخطر بسبب الظروف الجوية القاسية، وأنه تم إنقاذ إجمالي 25 من أفراد طاقم سفينتين إحداهما ناقلة البضائع السائبة "بالادا"، التي جنحت وانشطرت إلى نصفين بسبب العاصفة بالقرب من ميناء إيريجلي.

المصدر: وكالات