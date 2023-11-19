عاصفة عاتية تشطر سفينة إلى نصفين قرب ميناء تركي (فيديو)

أعلنت الإدارة البحرية في وزارة النقل التركية أن سفينة نقل البضائع Pallada التي ترفع علم الكاميرون جنحت وانشطرت إلى نصفين بسبب عاصفة قرب ميناء إيريغلي في مقاطعة زنغولداق التركية.

وقالت الإدارة في بيان: "تم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 فردا بنجاح من السفينة، وبعد ذلك، انشطرت السفينة إلى نصفين بسبب الظروف الجوية الصعبة".

ووقع الحادث حوالي الساعة 10:00 بتوقيت تركيا، ووفقا لبوابة Marinetraffic، فإن السفينة غادرت أوديسا الأوكرانية في 3 نوفمبر.

كما أطلقت سفينة شحن أخرى، ترفع العلم التركي، إنذارا. وأشارت الإدارة إلى أنه لم يكن من الممكن حتى الآن التواصل مع السفينة بسبب العاصفة، وتم إطلاق عملية لإنقاذها.

وأضافت أن السفينة التي تحمل على متنها طاقما مكونا من 12 فردا كانت متوجهة من "تمريوك" الروسية إلى ميناء ألياغا في مقاطعة إزمير التركية.

المصدر: نوفوستي