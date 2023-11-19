Business Insider: درونات لانسيت تشكل تهديدا متزايدا للقوات الأوكرانية

قال موقع Business Insider، إن المسيرات الجوية الروسية من طراز "لانسيت" تشكل تهديدا متزايدا للجيش الأوكراني في ساحات القتال.

وجاء في المقالة: "أصبحت الطائرات بدون طيار الروسية لانسيت تشكل تهديدا جديا وخطيرا في ساحة المعركة في أوكرانيا، ويتم باستمرار تحسين مداها وقوتها".

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ويشار إلى أن النماذج الجديدة من هذه الذخيرة الجوية القادرة على المناورة، توجه ضرباتها ضد المعدات المعادية، دون التماس مباشر بجسمها. وبهذه الطريقة، فإنها تتجاوز الحماية الإضافية للمركبات المدرعة.

وفي وقت سابق، قال ألكسندر ميخيف المدير العام لشركة روس أوبورون اكسبورت (المختصة بتصدير السلاح الروسي إلى الخارج)، إن العملاء الأجانب يظهرون اهتماما نشطا بذخائر لانسيت الجوية الروسية، لكن لا يتم تصديرها بسبب الحاجة الكبيرة إليها من قبل الجيش الروسي.

المصدر: RT