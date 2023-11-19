زاخاروفا عن مقالة بايدن: يجب الاطلاع ليس على تحليل.. بل تحاليل الكاتب

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بسخرية على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التقدم الذي حققته أمريكا بفضل النزاعات في غزة وأوكرانيا.

وقالت زاخاروفا ساخرة: "هذا هو الواقع الذي لابد فيه ليس من انتظار تحليل المقالة، بل تحاليل صاحبها".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، كتب بايدن في مقالة لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الصراعات حول أوكرانيا وإسرائيل ستتحول إلى تقدم للولايات المتحدة.

وتابعت زاخاروفا: "لقد قرأت مقالة بايدن حول كيف ستؤدي النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى تقدم كبير". في مثل هذه الحالات، لا يرغب المرء في الإطلاع على تحليل المقالة، بل على نتائج تحاليل كاتب المقالة نفسه. هذه مجموعة سخيفة من اللغط".

من جانبه انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، مقالة الرئيس الأمريكي، وقال إن تصريحات بايدن بأن المآسي الكبرى يمكن أن تؤدي إلى التقدم هي جوهر العقيدة الأمنية الأمريكية.

وكتب مدفيديف: "إن هذا ليس حتى زلة فرويدية أو هذيان خرف غامض. بل هذا هو جوهر العقيدة الأمنية الأمريكية. الاستثمارات" في المجمع الصناعي العسكري وفي الحروب الدائرة في قارات أخرى تجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا".

وخلال تعليقه على تصريح بايدن بأن دعم أوكرانيا هو استثمار في أمن الولايات المتحدة، أشار مدفيديف بأن المال والدماء هي "استثمارات جيدة" وهو تصرف وفق الطريقة الأمريكية بشكل تام.

وأضاف ساخرا: "تصفيق من الجمهور. بايدن ينظر حوله. يمد يده إلى الفراغ، باحثا عن مخرج. بعد ذلك الستارة تغلق خشبة المسرح".

المصدر: نوفوستي