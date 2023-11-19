فرنسا تختبر بنجاح صاروخا باليستيا استراتيجيا

أجرت فرنسا بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي من طراز "إم51.3" لا يحمل شحنة نووية السبت من منطقة لاند في جنوب غرب البلاد، حسب ما أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية.

وكتب وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو عبر منصة "إكس": "أول اختبار ناجح لإطلاق الصاروخ الباليستي الاستراتيجي إم51.3"، مضيفا "هذا التطور يديم مصداقية ردعنا النووي ويظهر تفوق قطاع الإطلاق لدينا".

Premier tir d’essai réussi du missile balistique stratégique M51.3 !



Cette évolution pérennise la crédibilité de notre dissuasion nucléaire et démontre l’excellence de notre filière lanceur.



Merci à @DGA, @CEA_Officiel, @ArianeGroup et à tous les acteurs de de ce tir réussi. pic.twitter.com/Rwrgn6FEXq — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) November 18, 2023

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وأشرفت على إطلاق الصاروخ المديرية العامة للتسليح من موقع لاند، وفق بيان لوزارة الجيوش التي أكدت أنه "يساهم في إدامة مصداقية ردعنا المحيطي على مدى العقود المقبلة".

وأضافت الوزارة: "تمت متابعة الصاروخ طوال مرحلة تحليقه من خلال موارد الاختبار لدى المديرية العامة للتسليح. وتقع منطقة السقوط في شمال المحيط الأطلسي، على بعد مئات من الكيلومترات من كافة السواحل. وأجري هذا الاختبار بدون شحنة نووية وفي امتثال صارم لالتزامات فرنسا الدولية".

المصدر: أ ف ب