وزير الخارجية النمساوي يرحب بدعوة لافروف إلى قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ، أنه يجب دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبي.

وقال شالينبرغ في مقابلة مع صحيفة "دي برس" النمساوية، ردا على سؤال حول فترة رئاسة مقدونيا الشمالية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "من المتوقع أن تواصل مقدونيا أنشطتها، وينبغي اتخاذ هذا القرار في نهاية الشهر في مؤتمر قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبي. أعتقد أنه من الصواب دعوة وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف). هذه المنظمة ضرورية للمستقبل".

وأكد شالينبرغ أنه مستعد للتحدث إلى لافروف في سكوبي.

وأضاف: "بالتأكيد، إذا أتيحت الفرصة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي هيكل مختلف. لا أستطيع الانخراط في السياسة الخارجية من خلال التحدث فقط إلى سويسرا وليشتنشتاين. كان يجب على أوروبا أن تتعلم شيئا واحدا: يجب أن ننظر إلى العالم بطريقة براغماتية إذا أردنا حل المشكلات".

المصدر: نوفوستي