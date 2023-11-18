أردوغان: تركيا واليونان ستتمكنان من حل جميع المشاكل في حالة واحدة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده واليونان ستتمكنان من حل جميع المشاكل في حال استبعدت دولا ثالثة من العملية، مشيرا إلى أن أنقرة تريد زيادة عدد أصدقائها.

وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة بعد عودته من برلين: "آمل أن نبدأ عملية جديدة (مع اليونان)، نريد تقليل عدد الأعداء وزيادة عدد الأصدقاء، وآمل أن نتخذ هذه الخطوة".

وأضاف: "كبلدين هامين ومجاورين في المنطقة، من الطبيعي أن تصب مصالحنا في نفس الاتجاه، ويمكننا حل خلافاتنا بشأن بعض المسائل بإعطاء الأولوية للحوار".

وتابع أردوغان: "إذا استثنينا دولا ثالثة من العملية التي تتعامل مع القضية بمنطق الإيجار والسوق، فلن نواجه مشكلة لا يمكننا حلها".

وفي وقت سابق، أكد أردوغان ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس على "المناخ الإيجابي" الذي يخيم على علاقات البلدين والتصميم على الحفاظ عليه، بحسب بيان للرئاسة التركية.

وقالت مديرية الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية إن الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس أكدا خلال اجتماع لهما في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الهجرة (غير الشرعية) تمثل تحديا مشتركا، واتفقا على العمل سوية من أجل معالجتها.

كما لفت أردوغان وميتسوتاكيس إلى "المناخ الإيجابي" الذي يسود العلاقات بين تركيا واليونان، موضحين أن هناك تصميماً على الحفاظ عليها.

المصدر: نوفوستي