وسائل إعلام: ارتطام سفينة شحن تحمل الحبوب من أوديسا بلغم بحري

أفادت صحيفة "أوكرودبروم" الأوكرانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن سفينة "جورجيا إس" التي كانت تنقل الحبوب تحت علم ليبيريا، ارتطمت بلغم يوم الخميس الماضي في البحر الأسود .

وقالت الصحيفة: "أفادت أربعة مصادر بحرية وتجارية أن سفينة الشحن "جورجيا إس" التي ترفع العلم الليبيري، المحملة بالقمح، تعرضت لأضرار عندما كانت تبحر من ميناء يوجني (الواقع في مقاطعة أوديسا بأوكرانيا) يوم الخميس".

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وذكر مصدر بالحكومة الأوكرانية إنه من المحتمل أن تكون السفينة قد ارتطمت بلغم بحري عائم في البحر الأسود.

ووفقا لموقع MarineTraffic، الذي يتتبع حركة السفن، فقد كانت السفينة متجهة إلى مدينة كونستانتا في رومانيا.

المصدر: نوفوستي