لم نعطه تأشيرة.. الخارجية الألمانية تدين خطاب ممثل طالبان في كولونيا

أدانت وزارة الخارجية الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي X بشدة، خطاب ممثل طالبان عبد الباري عمر في كولونيا وذكرت أنها لم تصدر له تأشيرة دخول.

وجاء في رسالة نشرت على حساب وزارة الخارجية الألمانية: "ندين بشدة خطاب ممثل طالبان عبد الباري عمر في كولونيا. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، لم يصدر له أي من مكاتب التأشيرات لدينا تأشيرة دخول".

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وأشار البيان إلى أنه سيتم اتخاذ المزيد من التدابير بالتعاون الوثيق مع هيئات الشؤون الداخلية والشركاء.

وشددت الخارجية في بيانها على أنه لم يتم إخطارها بشأن هذه الرحلة، وأكدت أن ألمانيا لا تعترف بحركة طالبان.

وكان رئيس إدارة الغذاء والدواء في حكومة طالبان المؤقتة عبد الباري عمر، قد تحدث أمام الأفغان في أحد مساجد كولونيا، ودعا في كلمته المجتمعين لزيارة أفغانستان.

وشدد عبد الباري عمر على أن أفغانستان تمكنت من تنفيذ العديد المشاريع بنجاح دون مساعدة مالية من الخارج، ودعا إلى النظر بحذر تجاه المواد المتعلقة بأفغانستان التي تنشرها وسائل الإعلام.

المصدر: نوفوستي