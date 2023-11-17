حرس الحدود الفنلندي يستخدم رذاذ الفلفل ضد المهاجرين على الحدود مع روسيا

أفادت وسال إعلام فنلندية بأن حرس الحدود الفنلندي استخدم رذاذ الفلفل ضد مجموعة من المهاجرين على الحدود مع روسيا.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن مجموعة من حوالي 30 شخصا وصلت مساء الجمعة إلى معبر "نييرالا" الحدودي. ومنعها حرس الحدود من العبور، واستخدم رذاذ الفلفل ضد أحد المهاجرين الذي حاول اختراق الحواجز الأمنية.

وأكد مسؤول في حرس الحدود الفنلندي استخدام رذاذ الفلفل ضد المهاجرين "لغرض السيطرة على الوضع"، مشيرا إلى أن المهاجر المصاب تلقى المساعدة الطبية اللازمة بعد تعرضه للإصابة برذاذ الفلفل.

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وسجلت السلطات الفنلندية يوم الجمعة عددا قياسيا من طلبات اللجوء في المعابر على الحدود مع روسيا، حيث تلقت الطلبات من 96 شخصا، وهم مواطنون من سوريا والعراق ودول أخرى.

ومنذ بداية العام تلقت السلطات الفنلندية 335 طلبا للجوء على المعابر الحدودية.

وقررت الحكومة الفنلندية إغلاق 4 من المعابر الـ 8 على الحدود مع روسيا اعتبارا من 18 نوفمبر الجاري وحتى 18 فبراير المقبل، وذلك على تردي الوضع في مجال الهجرة وتسجيل تدفق متزايد من المهاجرين من دول ثالثة.

المصدر: وكالات