توجيه دعوة إلى شولتس لزيارة بيت دعارة في برلين لحل مشاكل الفجور في البلاد

دعا الاتحاد الألماني للعاملين في قطاع الجنس المستشار الألماني، أولاف شولتس، لزيارة بيت دعارة للبحث بشكل مشترك عن حل لمشاكل الفجور في البلاد.

وقام موظفو قطاع الجنس في ألمانيا بدعوة شولتس على خلفية تصريحاته بأن الاتجار بالعلاقات الحميمة لا يمكن اعتباره أمرا طبيعيا.

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وجاء في الرسالة الموجهة إلى المستشار: "نود أن نقدم لكم تقييمنا وندعوكم بحرارة إلى إجراء مناقشة وجولة في بيت للدعارة في برلين".

وأعربت النقابة عن اتفاقها مع موقف شولتس بشأن عدم جواز الاتجار بالبشر واستغلالهم، لكنها أشارت إلى أن موظفيها لا ينخرطون في ذلك، بل "يقدمون خدمات نوعية وقيّمة" فقط.

المصدر: RT