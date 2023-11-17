بيسكوف حول تصريحات شولتس: تغيرت لهجتهم ويقيمون جسرا مع روسيا نحو مستقبل نهائي واضح

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تعليقه على كلام المستشار الألماني أولاف شولتس، بشأن حوار مستقبلي مع موسكو، أن الغرب يبني بعناية شديدة جسرا نحو المستقبل النهائي الواضح.

وأوضح بيسكوف قائلا: "إن اللهجة في مثل هذه التصريحات تغيرت بشكل كبير.. في البداية تحدثوا عن هزيمة روسيا، والآن يقومون بتشييد جسر نحو المستقبل النهائي الواضح بعناية".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقت سابق، إنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المستقبل، وعازم على مواصلة الحوار مع موسكو من أجل إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، بأنه قد يأتي يوم ما للتفاوض حول أوكرانيا مع روسيا.

ودعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى بدء المفاوضات، والتوقف عن تدمير الشباب الأوكراني في الخنادق.

وكانت روسيا قد أعربت باستمرار عن استعدادها للتفاوض، لكن السلطات الأوكرانية فرضت حظرا عليه على المستوى التشريعي.

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المصدر: RT