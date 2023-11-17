 
مباشر
عاجل
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مصممون على التقدم في جنوب قطاع غزة وأي مكان توجد فيه حماس

"سننظر فيه".. بوتين حول انضمام فرنسا إلى "بريكس": المجموعة ستدرس طلب باريس إذا تم تقديمه

أخبار العالم

Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wfsr

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثا عن إمكانية انضمام فرنسا إلى أعمال "بريكس"، إن المجموعة ستنظر بالفعل في طلب باريس إذا أرادت تقديمه.

وأوضح بوتين خلال حديثه بمنتدى "بطرسبورغ الثقافي الدولي" التاسع، حول مناقشة اجتماعات مجموعة "بريكس": "فيما يتعلق بمشاركة فرنسا في أعمال بريكس، من فضلكم، إذا رغبت باريس في ذلك، يمكنها أن تترك طلبا، وسننظر فيه.. علاوة على ذلك، سوف تترأس روسيا بريكس العام المقبل".

كما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال المنتدى إن هناك مطالبة من قبل قوى معينة في العالم بالتفرد الثقافي، لكن المستقبل يكمن في التنمية المتعددة للثقافات.

إقرأ المزيد
لافروف: الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي قد انتهت
لافروف: الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي قد انتهت
إقرأ المزيد
مجلس الأمن الروسي: الغرب يحاول منع توسع مجموعة
مجلس الأمن الروسي: الغرب يحاول منع توسع مجموعة "بريكس"
إقرأ المزيد
بوتين: روسيا لن تنسحب من اليونيسكو والأمم المتحدة فنحن من المؤسسين
بوتين: روسيا لن تنسحب من اليونيسكو والأمم المتحدة فنحن من المؤسسين

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا