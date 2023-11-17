سفارة روسيا لدى برن: الحياد السويسري بات جزءا من الماضي

اعتبرت السفارة الروسية لدى برن أن انضمام سويسرا لمجموعة الدول الداعية لمحاكمة روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، يعني أن وضعية الحياد أصبحت جزءا من الماضي.

أعلنت سويسرا حديثا أنها انضمت لمجموعة الدول التي تدعو لإنشاء محكمة خاصة في لاهاي لمحاكمة روسيا على دورها في الصراع الدائر في أوكرانيا.

جاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الروسية لدى برن: نعتبر هذه الخطوة بمثابة تأكيد إضافي على أن صفة الحياد السويسري أصبحت جزءا من التاريخ. ما نراه هو موقف متحيز ودبلوماسية تتلاعب بـ "المبادئ" اعتمادا على الوضع السياسي.

وتضيف السفارة كيف يمكن لسويسرا أن تتصرف بهذه الطريقة ومن ثم تقدم نفسها للقيام بدور "الوساطة" أو "تمثيل المصالح" وغيرها من "المساعي الحميدة" الأخرى.

على هذه الخلفية، فإن ادعاءات الدبلوماسية السويسرية بأنها مثال يحتذى في الالتزام بــ القانون الدولي بات أمرا يدعو للدهشة.

وأضاف المكتب الصحفي للسفارة: إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين كانت الدبلوماسية السويسرية الداعية "للمحاسبة على المسؤولية" وتشكيل المحاكم الدولية، عندما دمر الجيش الأميركي العراق مرتين دون عقاب، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين؟

وأين كانت عندما قصف الناتو المدن اليوغوسلافية (1999)؟ وأين كانت عندما قصف التحالف الدولي ليبيا (2011)، ودفن تحت الأنقاض آلاف المدنيين ممن يفترض أنهم تحت الحماية بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1973؟.

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بالتأكيد سويسرا تملك الحق في اتخاذ القرار بتغيير وضعية الحياد تجاه النزاعات في العالم، وكذلك يمكنها تفسير مفهوم الحياد بطريقتها الخاصة، ولكن عليها أن لا تتفاجأ عندما تتوقف الدول الأخرى عن أخذ هذا "الحياد" على محمل الجد.

لقد التزمت سويسرا بتنفيذ جميع العقوبات الأوروبية التي فرضت على روسيا الاتحادية منذ 24 فبراير 2022. وجمدت برن 8.1 مليار دولار من الأصول الروسية في إطار العقوبات.

وقام بنك Credit Suisse السويسري بتجميد أكثر من ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا - 17.6 مليار فرنك (أكثر من 19.7 مليار دولار).

المصدر: ريا نوفوستي