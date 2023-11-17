أشار نائب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكسيم بوياكيفيتش إلى أن الدول الغربية قد بدأت في تمهيد الطريق لتغيير النخبة السياسية الأوكرانية.

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وتابع بوياكيفيتش في كلمته خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "نحن نرى كيف بدأ الرعاة الأجانب لنظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، والمعلومات المتزايدة في الغرب نفسه فيما يتعلق بالجوهر الفاسد والمناهض للديمقراطية لنظام كييف، يمهدون الطريق لتغيير النخب في أوكرانيا، في محاولة للحفاظ على الوضع الراهن".

وأضاف بوياكيفيتش: "تم تكثيف المقترحات لإصلاح الوضع الراهن على وجه السرعة، من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك من خلال الدبلوماسيين المتقاعدين والموظفين السابقين والمسؤولين العسكريين في (الناتو)، على أمل تعليق العملية العسكرية الروسية الخاصة ورفض تنفيذ أهدافها".

المصدر: نوفوستي