مراكز التأشيرات الروسية في فرنسا تتوقف عن العمل

قالت السفارة الروسية في فرنسا، إن مراكز التأشيرات الروسية في هذه الدولة توقفت عن العمل في عدة مدن فرنسية بما في ذلك العاصمة باريس.

وأضافت السفارة: "نحيط الزوار علما أنه اعتبارا من 24 نوفمبر 2023، ستتوقف مراكز التأشيرات الروسية في باريس ومرسيليا ونيس وستراسبورغ عن العمل".

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ووفقا للبيان، "بخصوص كافة الأسئلة المتعلقة بتأشيرات الدخول إلى روسيا، يرجى الاتصال بالقسم القنصلي للسفارة الروسية في فرنسا، والقنصلية العامة الروسية في ستراسبورغ، والقنصلية العامة الروسية في مرسيليا، ومستشارية روسيا الاتحادية في فيلفرانش -سور مير".

وأشار البيان إلى أن السفارة الروسية ستواصل استقبال الزوار لتقديم طلبات التأشيرة في السفارة الروسية في فرنسا مع الالتزام بشكل صارم عن طريق التسجيل من خلال نظام الطابور الإلكتروني على موقع السفارة في الانترنت.

المصدر: موقع الخارجية الروسية