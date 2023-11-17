"بيلد": جهاز مكافحة التجسس الألماني يحذر المسؤولين من المخادعين الروسيين

حذر جهاز مكافحة التجسس الألماني المسؤولين الألمان في جميع أنحاء البلاد من مكالمات محتملة من المخادعين الروسيين "فوفان وليكسوس"، فلاديمير كوزنيتسوف وأليكسي ستولياروف.

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جاء ذلك وفق ما أفادت به صحيفة "بيلد" الألمانية، حيث تابعت الصحيفة أن المكتب الفدرالي لحماية الدستور الألماني "جهاز مكافحة التجسس" حذر السياسيين الألمان من مكالمات محتملة من المخادعين الروسيين "فوفان وليكسوس"، وقد أرسلت التعليمات إلى جميع المناطق بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لعدم الوقوع في فخ المخادعين".

ووفقا لمعلومات الصحيفة، فقد أشار الجهاز إلى أهمية "الإجراءات الوقائية ضد حملة التضليل الروسية الحالية"، حيث يوصي الجهاز السياسيين "بالتحقق بدقة من هوية المتصلين، والانتباه إلى عناوين البريد الإلكتروني المعدلة، والتوقف عن الحديث بمجرد ظهور شكوك حول هوية المحاور".

ولفتت الصحيفة إلى قائمة طويلة من مشاهير ضحايا المخادعين الروسيين، مذكرة بأن من بينهم مؤخرا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

المصدر: تاس