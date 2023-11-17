مصدر: الجيش الروسي دمر خمسة زوارق إنزال أوكرانية

قال مصدر مطلع إن الجيش الروسي تمكن من تدمير 5 زوارق إنزال عسكرية أوكرانية مع أطقمها ومع قوات الإنزال الموجودة فيها وذلك أثناء عبورها نهر دنيبر على اتجاه خيرسون.

وأضاف المصدر في حديث للصحفيين: "بفضل القصف من جانب مجموعة قوات دنيبر التابعة للجيش الروسي على اتجاه خيرسون، تم تدمير خمسة زوارق إنزال تابعة للقوات الأوكرانية مع طواقمها ومع مجموعات الإنزال التي يبلغ إجمالي عددها 27 شخصا".

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ووفقا له، تمكنت القوات الروسية من تدمير مجموعة عسكرية معادية يبلغ مجموعها 32 مسلحا في منطقة كرينوك، وتم تدمير مدفع هاون معادي من عيار 120 مم مع طاقمه وذخيرته بالقرب من قرية توكاريفكا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.

يوم الأربعاء الماضي، قال فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون، إن القوات الأوكرانية ترسل مؤخرا عناصرها للموت المحتوم بالهجوم على المواقع الروسية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وذكر سالدوا أن الأوكرانيين أرسلوا عناصر سرية ونصف على شكل مجموعات صغيرة، وخسروا عند محاولات عبور النهر ما لا يقل عن كتيبة ونصف إلى كتيبتين كاملتين.

ووفقا له، حشد الجيش الروسي قوات إضافية في المنطقة وخلق "جحيما ناريا" للعدو.

وأضاف سالدو: "يقبع العسكريون في الخنادق والأقبية وعند حلول الظلام يحاولون الركض تجاه المواقع الروسية واحدا تلو الآخر بدون جدوى. فقط في آخر يومين فقد العدو حوالي مئة شخص. الروح المعنوية بين عناصر القوات المسلحة الأوكرانية منخفضة للغاية، وكل يوم يستسلم العديد منهم".

المصدر: نوفوستي