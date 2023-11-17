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إسقاط 3 مسيرات في منطقة سمولينسك

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إسقاط 3 مسيرات في منطقة سمولينسك
Globallookpress Yulii ZozuliaukrinformKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط الجيش لـ 3 مسيرات أوكرانية في منطقة سمولينسك.

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جاء ذلك في بيان للوزارة أفاد بأنه "في 17 نوفمبر، حوالي الساعة 8 صباحا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأوضحت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الطائرات الثلاث فوق أراضي منطقة سمولينسك.

وأشار محافظ المنطقة فاسيلي أنوخين، إلى أنه لم تقع أي إصابات، وفقا للبيانات الأولية.

وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف المناطق الحدودية الروسية بانتظام، وتنفذ ضربات بطائرات مسيرة وتقوم بأعمال تخريبية.

وكانت المرة السابقة التي حاول فيها الجيش الأوكراني مهاجمة منطقة سمولينسك باستخدام طائرة مسيرة الأربعاء الماضي، حيث اعترضت القوات المسلحة الروسية الطائرة المسيرة المعادية.

المصدر: نوفوستي

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