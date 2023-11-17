واشنطن تزيل معهد أبحاث صينيا من لائحتها السوداء للعقوبات

أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس إزالة معهد أبحاث صيني من لائحتها للعقوبات التجارية، في مقابل التزام بكين بمكافحة تهريب مخدر الفنتانيل.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافة "اتضح لنا في محادثاتنا مع الصين.. أن إبقاء المعهد في هذه اللائحة يشكل عائقا أمام التعاون لوقف تهريب" المواد الكيميائية الضرورية لإنتاج الفنتانيل.

وأضاف "قررنا في نهاية المطاف.. أن هذه هي الخطوة المناسبة الواجب اتخاذها" في ضوء "الخطوات التي ستتخذها الصين لتعقب" المكونات الكيميائية.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية فرضت عام 2020 عقوبات على معهد أبحاث الطب الشرعي هذا، التابع لوزارة الأمن العام الصينية، إلى جانب كيانات أخرى، لاعتبارها في ذلك الوقت أن المعهد متواطئ في انتهاكات لحقوق الأويغور في الصين.

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني تغييرا في السياسة، قال المتحدث "يتعين على هذه الإدارة اتخاذ قرارات صعبة" لكن "عبر درس إمكانية إنقاذ حياة أمريكيين، من خلال الحصول على هذا التعاون مع الصين بشأن الفنتانيل، رأينا أنه من المناسب اتخاذ هذا الإجراء".

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وأردف "سنراقب مدى احترام الصين الالتزامات التي تعهدت بها لنا".

وخلال قمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن الأربعاء في كاليفورنيا، وافق الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن يتخذ، وفقا للأمريكيين، "عددا من الإجراءات الجوهرية من أجل التقليل إلى حد كبير من إمدادات" مكونات الفنتانيل.

ومخدر الفنتانيل الذي أدى الإدمان عليه إلى أزمة في الولايات المتحدة، غالبا ما ينتج في المكسيك بمركبات كيميائية مصدرها الصين خصوصا.

المصدر: أ ف ب