أعرب قراء مجلة نيوزويك الأمريكية عن غضبهم من تصريح فلاديمير زيلينسكي بأن لدى روسيا "خطة" لتحويل الانتباه عن أوكرانيا من خلال النزاعات في الشرق الأوسط والبلقان.

ويرى القارئ Dracula’s Cat: "كلما أسرع الممثل الكوميدي في العودة إلى بيته في إسرائيل، كان ذلك أفضل للعالم أجمع...".

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وقال gaul: "المشكلة الآن هي زيلينسكي. لن يقبل الواقع ومع ذلك، لم يعد هذا مهما، لأن المال سوف ينفد".

وكتب المستخدم Emmanuel Goldst: "هذا الرجل المسكين يشعر على الأغلب، بأنه مهجور لأن الجميع مشغولون بحرب جديدة (في الشرق الأوسط)".

وقال USDeclines2023: "يعتقد هذا الأحمق أن بوتين بدأ حربا في إسرائيل لإلهاء العالم عن أوكرانيا. لقد حاول زيلينسكي القدوم إلى إسرائيل لاستعادة الأضواء، لكن نتنياهو رفض طلب هذا الرجل المسكين مرتين".

واقترح DrCazalis: "إذا أرادت أوكرانيا التفاوض، فعليها أولا التخلص من زيلينسكي، وسيكون الرئيس الجديد قادرا على الحصول على صفقة أفضل من روسيا".

في الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من النزاع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. ولكن بعد تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم كل من كييف وتل أبيب.

المصدر: نوفوستي