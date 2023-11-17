واشنطن: لا نؤيد استقلال تايوان

أكدت الإدارة الأمريكية أنها لا تؤيد استقلال تايوان، وذلك مه اقتراب موعد الانتخابات في الجزيرة وفي أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الصيني شي جين بينغ.

وقالت مديرة شؤون الصين وتايوان في مجلس الأمن القومي الأمريكي، سارة بيران، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "نقول بوضوح مطلق مجددا إن موقفنا الطويل الأمد يتمثل في أننا لا نؤيد استقلال تايوان، وفي أنه من المهم الحفاظ على السلام والاستقرار والوضع الراهن على جانبي المضيق (بين تايوان والبر الرئيسي الصيني)".

وأضافت: "ولذلك نفهم بشكل واضح، أن سياستنا لم تتغير، ونحن سنواصل التركيز عليها مع اقتراب الفترة الصعبة المتعلقة بالانتخابات في تايوان".

وأشارت إلى أن الرئيس جو بايدن خلال لقائه بنظيره الصيني شي جين بينغ، أكد بوضوح التزام الولايات المتحدة بسياسة "الصين الواحدة"، وأن النشاط العسكري الصيني بالقرب من تايوان، الذي تعتقد واشنطن أنه مرتبط بالانتخابات في الجزيرة، أمر "غير مقبول".

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وجدير بالذكر أن شي جين بينغ يقوم بأول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ 6 سنوات، حيث يشارك في أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وقد عقد اللقاء الثنائي بين الرئيسين يوم الأربعاء. وقالت الخارجية الصينية إن شي جين بينغ طالب بايدن "بالكف عن تسليح تايوان"، فيما طلب بايدن من الجانب الصيني "احترام العملية الانتخابية في تايوان"، حسب قول مسؤول أمريكي.

ومن المتوقع أن تجري في تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، انتخابات رئاسية في يناير عام 2024.

المصدر: تاس