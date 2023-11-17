موسكو تنتقد فترة رئاسة الولايات المتحدة "الصعبة" لمنتدى "أبيك"

انتقدت روسيا فترة رئاسة الولايات المتحدة لمنتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، مشيرة إلى أنها "صعبة" وأن واشنطن "غير مستعدة للدبلوماسية على أساس التكافؤ".

وقال سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية، كبير الدبلوماسيين الروس لدى "أبيك"، مراد بيردييف، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إنه "ليس سرا أن فترة الرئاسة الحالية (رئاسة الولايات المتحدة للمنتدى)، التي تشرف على الانتهاء، كانت صعبة للغاية".

وتابع قائلا إن "الأمريكيين، وهذا كان أمرا متوقعا وأصبح بمثابة علامتهم التجارية، غير مستعدين للدبلوماسية المتحضرة والحوار بين أطراف متكافئة وإيجاد قواسم مشتركة".

ورجح الدبلوماسي أن تنتهي قمة "أبيك" في سان فرانسيسكو دون أي نتائج متفق عليها. وأوضح: "تستمر محاولاتهم لاستغلال صلاحيات الدولة الرئيسة، والتلاعب بالإجراءات وفرض مواقفهم الغريبة في الكثير من الأحيان على الآخرين".

وأضاف: "وقد أسفر ذلك عن انتهاء كافة الفعاليات التي جرت خلال هذه السنة دون أي نتائج متفق عليها. وهناك مخاطر قائمة لتكرار هذا السيناريو أثناء القمة أيضا. وهذه المخاطر كبيرة، حسب تقديري".

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وأشار إلى أن منتدى "أبيك" كان ينظر إليه دائما بمثابة "مصنع الأفكار"، مضيفا: "سنصر على أن يتمسك منتدى "أبيك" بتفويضه ويلتزم بالنهج الرامي إلى التعاون البناء والحوار".

وأضاف: "من جانبنا، نعتزم أن نتعاون بشكل بناء مع كافة الشركاء. ونحاول التخفيف من حدة الخلافات القائمة داخل "أبيك"، والبحث عن حلول وسط معقولة".

يذكر أن الولايات المتحدة تستضيف خلال الفترة بين 15 و17 نوفمبر الجاري قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تجري أعمالها بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.

ويترأس الوفد الروسي إلى القمة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك.

المصدر: نوفوستي