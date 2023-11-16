بعد 20 عاما من نشرها.. رسالة بن لادن إلى أمريكا تهز مواقع التواصل وصحيفة بريطانية تحذف نصها بالكامل

ضجت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية خاصة في أمريكا برسالة كتبها زعيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2002، مما عجل بصحيفة "غارديان" البريطانية لتحذف النص الكامل للرسالة من موقعها.

وأعاد مستخدمون لتطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة تداول رسالة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن التي وجهها للأمريكيين قبل نحو عقدين، مبررا أسباب مهاجمة بلادهم في الـ 11 من سبتمبر 2001.

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ونشر قسم كبير ممن تداولوا محتوى الرسالة الجزء الذي يسرد وجهة نظر "القاعدة" والتي تشير إلى أن الهجوم على الولايات المتحدة كان بمثابة "انتقام من سياسات واشنطن إبان الحرب الباردة وموقفها الداعم لسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية".

ودعت إحدى مستخدمات "تيك توك" إلى الاطلاع على الرسالة وقالت "يجب على الجميع قراءتها"، مشيرة إلى أن الرسالة تركت لديها "خيبة أمل شديدة".

وقالت لينيت أدكينز وهي ناشطة مؤيدة لفلسطين يوم الثلاثاء، إنها تعرضت لـ "أزمة وجودية" بعد قراءة الرسالة وتغيرت وجهة نظرها بالكامل، وأضافت أنه "على من الجميع أن يتوقفوا عن فعل ما يفعلونه الآن ويذهبوا لقراءة رسالة إلى أمريكا".

وكان بن لادن قد وجه رسالة للولايات المتحدة بعنوان "رسالة إلى أمريكا"، حيث تضمنت أسباب هجمات 11 سبتمبر ومن بين هذه الأسباب الدعم الأمريكي لإسرائيل ضد الفلسطينيين.

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وفي الرسالة المترجمة إلى الإنجليزية يبرر بن لادن الهجمات التي نفذها "تنظيم القاعدة" ضد الولايات المتحدة معتبرا أنها رد على هجومها عليهم وعلى فلسطين، وقال "فلسطين غارقة تحت الاحتلال العسكري منذ أكثر من 80 عاما، ولقد سلم الإنجليز فلسطين بمساعدتكم ودعمكم لليهود الذين احتلوها لأكثر من 50 عاما، سنوات مليئة بالظلم والطغيان والجرائم والقتل والطرد والدمار والخراب".

وتابع "إن إنشاء إسرائيل واستمرارها من أعظم الجرائم، وأنتم قادة مجرميها، وبالطبع لا داعي لشرح وإثبات درجة الدعم الأمريكي لإسرائيل.. إن إنشاء إسرائيل جريمة يجب أن تمحى، وكل من تلوثت يداه بالمساهمة في هذه الجريمة يجب أن يدفع ثمنها، ويدفع ثمنها غاليا".

وأفاد بن لادن في رسالته بأن "الشعب الأمريكي هو الذي يدفع الضرائب التي تمول الطائرات التي تقصفنا في أفغانستان، والدبابات التي تضرب وتدمر بيوتنا في فلسطين، والجيوش التي تحتل أراضينا في الخليج، والأساطيل التي تضمن حصار العراق"، لافتا إلى أنه "ولهذا السبب لا يمكن للشعب الأميركي أن يكون بريئاً من كل الجرائم التي يرتكبها الأميركيون واليهود ضدنا".

صحيفة "غارديان" تحذف الرسالة

وعقب تداول الرسالة، سارعت صحيفة "غارديان" البريطانية إلى حذف النص الكامل للرسالة من موقعها الرسمي بعد تداولها في مواقع التواصل، مما أثار جدلا حول الرقابة على المحتوى وجدوى ذلك.

وتتضمن الصفحة الآن على النص التالي "عرضت هذه الصفحة سابقا وثيقة مترجمة تحوي النص الكامل لرسالة أسامة بن لادن إلى الشعب الأمريكي، كما ورد في صحيفة "أوبزرفر" يوم الأحد 24 نوفمبر 2002.. أزيلت الوثيقة التي نشرت هنا في اليوم نفسه في 15 نوفمبر 2023".

المصدر: RT + وسائل إعلام